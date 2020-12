Ausbildung in Alpen : Hannah hat’s nicht nur den  Jungs bei Lemken gezeigt

Alpen Hannah Rankers hat ihre Ausbildung zur Industriemechanikern bei Lemken in Alpen als Kammerbeste abgeschlossen. Nun konzentriert sich die junge Frau aus Kevelaer auf ihr Studium.

Als Hannah Rankers am 1. September 2018 ihre Ausbildung zur Industriemechanikerin mit dualem Ingenieursstudium beim traditionsreichen Ackerbau-Spezialisten Lemken startete, war sie ganz schön nervös. Als einzige Frau unter vielen Männern in einem klassischen Männerberuf. Doch die Aufregung verflog schnell. Während ihrer Ausbildung lernte Rankers von Grundkenntnissen der Metalltechnik in der Lehrwerkstatt über die Arbeit im Prototypenbau bis hin zur Montage der Pflugbaugruppen viele Bereiche des Unternehmens in der Praxis kennen.