Ausstellung : Aufbau der Alltagsmenschen

Rheinberg Am Donnerstag sind 32 lebens- und überlebensgroße Betonfiguren der Künstlerin Christel Lechner in der Rheinberger Innenstadt aufgestellt worden. Die Ausstellung „Alltagsmenschen“ ist bis zum 8. Novemer zu sehen.

Die Alltagsmenschen sind da – die 32 lebensgroßen Betonfiguren der Künstlerin Christel Lechner sind am Donnerstag angeliefert und vorsichtig (wie auf dem Foto bei der Überquerung der Wallanlagen) an ihre Standorte an verschiedenen Stellen in der Innenstadt verfrachtet worden. Am Freitag um 12 Uhr wird die vier Monate währende Ausstellung offiziell auf dem Großen Markt eröffnet. Das Stadtmarketing hat die Ausstellung mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren ermöglicht. Christel Lechner hat ihre sympathischen Figuren schon in vielen Städten präsentiert und stets lockten die Alltagsmenschen zahlreiche Besucher an. Jetzt kann man sie auch in Rheinberg bewundern. Bis zum 8. November bleiben sie stehen. Standorte sind unter anderem der Marktplatz und der Stadtpark, da findet man einige Figuren etwa am Hegerbecken. up/RP-Foto: Armin Fischer