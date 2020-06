Kunst-am-Bau in Düsseldorf : Ausstellung zur Kunst für den neuen U81-Bahnhof

So könnte die künstlerische Gestaltung des neuen U-Bahnhofs am Flughafen Terminal später aussehen. Foto: Anna Vogel

Stadtmitte/Lohausen Im Stadtmuseum werden die Entwürfe der Künstler gezeigt, die sich an dem Wettbewerb beteiligt haben. Viele der Kreativen kommen aus Düsseldorf, ebenso wie die Gewinnerin Anna Vogel.

Die neue Stadtbahnlinie U81 soll in einem ersten Bauabschnitt den Flughafen mit der Messe und der Merkur Spiel-Arena sowie - über die bestehende Stadtbahntrasse - mit der Innenstadt verbinden. Für den dabei entstehenden neuen Bahnhof „Flughafen Terminal“ wurde auf Initiative der Kunstkommission Düsseldorf ein Wettbewerb für Kunst am Bau ausgelobt. Insgesamt acht Künstler bzw. Künstlergruppen beteiligten sich an dem Wettbewerb. Schlussendlich fiel die Wahl des Preisgerichtes der Kommission mit deutlicher Mehrheit auf den Entwurf „frequencies“ von Anna Vogel. Das Budget für die Realisierung beträgt 180.000 Euro.

Im Stadtmuseum, Berger Allee 2, werden bis Sonntag, 5. Juli, nun alle eingereichten Entwürfe der Öffentlichkeit präsentiert. Interessierte sind eingeladen die Ideen und Entwürfe von Gunda Förster (Berlin), Josephine Meckseper (New York), Megan Rooney (London), Lukas Heerich (Düsseldorf), Leni Hoffmann (Düsseldorf), Frauke Dannert (Düsseldorf) und Heike Weber mit Walter Eul (Düsseldorf) zu entdecken. Auch der Siegerentwurf „frequencies“ von Anna Vogel ist zu sehen. Die 1981 in Herdecke geborene Künstlerin lebt und arbeitet in Düsseldorf. Sie hat an der Kunstakademie unter anderem bei Thomas Ruff und Andreas Gursky studiert. Sie ist Förderpreisträgerin der Stadt Düsseldorf 2012. Zudem erhielt sie 2013 das dhsc-Stipendium des Düsseldorfer Kunstvereins.