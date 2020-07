Parallel zur Landesgartenschau : Die wahren Helden des Alltags

Rheinberg In einer Woche werden die 32 Alltagsmenschen – Betonfiguren der Künstlerin Christel Lechner – in Rheinberg aufgebaut. Der Förderverein des Stadtmarketings als Initiator bedankt sich bei Sponsoren.

Am 9. Juli werden sie geliefert und an verschiedenen Stellen in der Stadt aufgebaut, ab dem 10. Juli kann man sie sich anschauen und sich an ihnen erfreuen. Vier Monate lang, bis zum 8. November, bleiben sie (hoffentlich unbeschadet) stehen. Die eine oder andere vielleicht auch länger, wie Norbert Nienhaus, erster Vorsitzender des Stadtmarketing-Fördervereins, am Donnerstag sagte. Er und seine Mitstreiterinnen Edeltraud Hackstein und Bärbel Kathagen haben die Hoffnung, dass die Stadt der Künstlerin vielleicht eine oder zwei Alltagsmenschen zum dauerhaften Verbleib in Rheinberg abkauft. Oder vielleicht auch das Haus Underberg: Auch auf dem Balkon des Palais in der Innenstadt wird eine Figur aufgestellt. Sie winkt einer anderen zu, die unten auf der Straße platziert wird.