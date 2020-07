VHS-Sommerprogramm : Die Nähmaschinen rattern für Leseknochen und Monsterkissen

Rheinberg Eltern und Kinder wurden an drei Tagen von Susanne Zorychta in die Kunst des Nähens eingeführt. Das Angebot gehörte zum Sommerprogramm der Volkshochschule Rheinberg und wurde erstmals angeboten.

Ein monotones Rattern, für einen Moment Stille. Dann wird weitergenäht. Es ist ein vormittags in den Sommerferien. Vier Zweier-Teams sitzen an Tischen in einem kleinen Unterrichtsraum im ehemaligen Konvikt an der Lützenhofstraße, der zur VHS Rheinberg gehört – Sydney, Noah und Amon mit ihren Müttern, Laura hat ihre Oma mitgebracht. Auf den Tischen liegen bunte Stoffe, Stecknadeln, Schere und Garn. Der Kurs, der „Kinder und Eltern lernen gemeinsam nähen“ heißt, findet das erste Mal statt und ist Teil des VHS-Sommerprogramms.