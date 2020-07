Kommentar zum Drogeriemarkt-Entwurf : Der Anspruch ist das Maß

Meinung Die Reaktion der interessierten Bürgerschaft auf die Rossmann-Pläne fiel bei aller Kritik im Detail recht positiv aus. Doch die Planer täten trotzdem gut daran, am architektonischen Auftritt zu feilen. Es geht um die Mitte des Ortes.

Da ist Luft nach oben. So könnte man das Feedback auf den Entwurf für die Bebauung an der Kreuzung im Herzen Alpens zusammenfassen. Von schroffer Ablehnung zu sprechen, ginge sicherlich viel zu weit. Im Grunde reagierte die interessierte Bevölkerung wohlwollend. Kritik gab’s meist an Details. Doch es wird sich für den Ort lohnen, wenn sich die Planer, wie sie zugesichert haben, intensiv mit den Eingaben der Bürger, zu denen sie eingeladen hatten, auseinanderzusetzen und nach bestmöglichen Lösungen suchen. Die HG Projektgesellschaft wirbt auf ihrer Homepage mit dem „Anspruch hochwertige Immobilien“ zu schaffen, „angepasst an das bauliche Umfeld“. Alpen wird sie am Ende daran messen.