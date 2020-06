Feuerwehreinsätze in Rheinberg : 300 Quadratmeter große Hecke in Flammen

300 Quadratmeter große Hecke in Flammen

Feuerwehreinsätze in Rheinberg

Mehrere kleine Einsätze hielten die Feuerwehr Rheinberg am Freitag auf Trab (Symbolfoto). Foto: dpa/Holger Hollemann

Rheinberg Am Freitag war die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg durch mehrere kleinere Einsätze immer wieder gefordert. Unter anderem stand ein rund 300 Quadratmeter großes Buschwerk in Flammen.

Müllcontainerbrand Auf einem Rastplatz an der A 57 in Richtung Niederlande geriet gegen 14.30 Uhr ein Müllcontainer in Brand. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer mittels Schnellangriffseinrichtung ablöschen.