Schulen in Rheinberg Wo die Annaberg-Grundschüler nach dem Brand unterrichtet werden

Bereits Mitte vergangener Woche wurden die Eltern informiert. In einem ersten Elternbrief beschrieb Konrektor Kurbjuhn, was passiert und dass man sich kümmern werde. Im zweiten folgte dann die Beschreibung konkreter Maßnahmen. Kurbjuhn: „Ein Umzugsunternehmen hat schon am Freitag die ersten Möbel an die neuen Standorte gebracht, am Montag kam dann der Rest.“ Einige Lehrerinnen und Lehrer packten trotz der Ferien vergangene Woche mit an und richteten die Räume ein – alles im Sinne der Kinder. Am Montag lagen die Klassentiere Waldo 1 und Waldo 2, zwei Waschbären-Handpuppen der Waschbärenklasse, bereit. Und Marion Prolingheuer, die Klassenlehrerin der 3a, hatte als kleines Trostpflaster für „ihre“ Kinder Schokoladenpräsente auf die Tische gelegt.