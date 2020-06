Freibad-Saison in Rheinberg : Underberg-Bad öffnet am Montag um 10 Uhr

Der Badespaß in Rheinberg kann ab Montag beginnen (Symbolfoto). Foto: dpa/Uwe Anspach

Rheinberg An diesem Montag beginnt sie, die Freibad-Saison in Rheinberg. Das Underberg-Freibad im Stadtpark öffnet am 29. Juni um 10 Uhr. Notwendig ist eine Registrierung über die neue Internetseite.

„Ein hartes Stück Arbeit liegt hinter dem Bäder-Team“, sagte Bürgermeister Frank Tatzel. Um Zutritt zum Underberg-Bad zu erhalten, müssen sich alle Gäste auf der neuen Homepage registrieren:

Die Internetseite wird Montag um 0.01 Uhr freigegeben, teilte die Stadt mit. Maximal dürfen sich 500 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände aufhalten. Sie müssen beim Eintreten sowie Verlassen des Bades Mundschutz tragen und werden durch ein Personenleitsystem durch den Eingangsbereich an die Becken geführt. Wer rein will, muss seinen Ausweis vorzeigen.

„Um Infektionsketten feststellen zu können, setzt Rheinberg voll auf digitale Technik. Deshalb erhält jeder Badegast eine Chipkarte, die beim Eintreten und Verlassen gescannt wird“, teilte Badebetriebsleiter Dustin Strelow mit. Die Öffnungszeiten sind innerhalb der Ferien täglich von 10 bis 19 Uhr. Es können nur Einzeleintrittskarten gekauft werden. Die Mehrfachkarten haben während der Pandemie keine Gültigkeit. Bezahlt wird an der Bäderkasse, möglichst bargeld- und kontaktlos.

(RP)