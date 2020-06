Stadtkern in Rheinberg : Sorge um das historische Bild

Blick in die Kamper Straße, wo noch alte Bebauung zu sehen ist. Die Mittelstandsvereinigung der CDU (MIT) will solche Zeilen erhalten. Foto: Uwe Plien

Rheinberg Die Mittelstandsvereinigung Rheinberg hat sich mit den Zufahrten zum Bereich innerhalb der Wälle befasst. Vieles habe sich schon verändert. Nun wollen sich die Mitglieder dafür einsetzen, dass die Innenstadt ihr Gesicht bewahrt.

Die Mittelstandsvereinigung (MIT) innerhalb der CDU Rheinberg ist um das Stadtbild besorgt. Konkret: um die Zufahrten zu den historischen Stadtkern. „Da hat sich eine Menge verändert“, sagt der Vorsitzende Dieter Gackowski. „Egal, von wo man in den Bereich innerhalb der Wälle kommt, die Optik verändert sich.“ Das ehemalige Café Püttmann an der Orsoyer Straße ist vor Jahren von der Stadt gekauft und anschließend abgerissen worden. Auch durch den Abriss des Hotels Rheintor ist ein markanter Punkt auf der nördlichen Seite verschwunden. Und im Bereich Bahnhofstraße zwischen Außen- und Innenwall fiel die frühere Awo-Altentagesstätte dem Abrissbagger zum Opfer. „Bleibt noch die Zufahrt über die Kamper Straße beziehungsweise Weberstraße an der alten Post“, sagt der stellvertretende MIT-Vorsitzende Norbert Ricking. Dort stehen noch einige alte Häuser wie die Schmiede Grenz. Aber die Häuser sind offenbar alle schon verkauft. Wir befürchten, dass die Stadt auch dort ihr Gesicht verändert. Wir möchten, dass die Historie erhalten bleibt.“ Dafür will sich die MIT, die ein Dutzend Mitglieder hat, einsetzen.