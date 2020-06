Regionales aus Alpen : Nabu sagt das Streuobstwiesenfest im September ab

Alpen Wegen der vielen Unwägbarkeiten in der Corona-Krise sagt der Naturschutzbund das für Ende September geplante Streuobstwiesenfest auf und rund um den Ratsbongert in Alpen schon jetzt ab.

In der Corona-Pandemie scheint das Bewusstsein für Ernährung und Natur gestiegen. „Eigentlich gute Voraussetzungen“, sagt der Nabu-Vorsitzende Christian Chwallek, für eine Neuauflage des jährlichen Streuobstwiesenfestes im Dahlacker. Das hat sich von einem anfänglichen Geheimtipp über die Jahre zu einem überregionalen Publikumsmagneten mit nie erwarteten Zahlen von bis zu 10.000 Besuchern vom Niederrhein und aus dem gesamten Ruhrgebiet entwickelt.

Weil aber verlässliche Aussagen zu den Entwicklungen für Großveranstaltungen in den kommenden Wochen und Monaten nicht verlässlich zu treffen sind, sagt der Nabu sein für Ende September geplantes Streuobstwiesenfest schweren Herzens ab. Ein liebgewonnenes Alpener Veranstaltungs-Highlight fällt damit aus. „Da Planung und Vorbereitung der Streuobstwiesenfeste auf Schultern Ehrenamtlicher liegen, bleibt uns in Absprache mit den Verantwortlichen keine andere Wahl, als das Streuobstwiesenfest diesmal ausfallen zu lassen.“ erklärt Christian Chwallek, Leiter des NABU Alpen. Das nächste, jährlich am letzten Sonntag im September stattfindende Streuobstwiesenfest, fällt somit auf den 26. September 2021.