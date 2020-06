Müllentsorgung in Alpen : Wilde Müllkippen kosten „enorm viel Geld“

Dieser Müll zwischen Hoersgener und Issumer Weg stammt augenscheinlich aus einer Wohnungsentrümpelung. Foto: Gemeinde

(bp) Alpens Bürgermeister Thomas Ahls lobt eine Belohnung von 500 Euro aus für Hinweise zur Aufklärung des Umweltfrevels. Die Verwaltung sichert zu, die Dinge vertraulich zu behandeln.

In den zurückliegenden Wochen ist im Alpener Gemeindegebiet mehrfach Müll aufgetaucht, der in den Wäldern, die vermeintlich Schutz bieten vor Entdeckung, illegal entsorgt worden ist. Und zwar in durchaus beträchtlichen Mengen. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch teuer für den Steuer- und Gebührenzahler.

„Die Kosten für die Entsorgung und den Einsatz der Gemeindemitarbeiter sind enorm“, heißt es nun aus dem Rathaus. Die rücksichtslosen Umweltsünder können aber nur ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden, wenn aufmerksame Bürger Hinweise an die Verwaltung geben.

Auch die Badewanne mit Bauschutt stand am Metzekathweg. Foto: Gemeinde

Daher hat der Bürgermeister eine Belohnung von 500 Euro ausgelobt für Hinweise, die helfen, die Verursacher der wilden Müllkippen ausfindig zu machen.

Autoreifen und andere Schutt lagen am Höhenweg. Foto: Gemeinde

Die Verwaltung weist darauf hin, dass es sich bei der Müllentsorgung in der Natur nicht nur um eine Ordnungswidrigkeit, sondern auch um ein inakzeptables Umweltvergehen handelt. Da in der Regel die Verursacher unbekannt blieben, müsse die Beseitigung immer wieder auf Kosten der Allgemeinheit erfolgen. Daher sei man zwingend auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, so die Verwaltung.

Dieser Müllhaufen fand sich am Metzekathweg Foto: Gemeinde