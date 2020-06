Europaschule Rheinberg : Applaus für 70 legendäre Abi-Pioniere

Die ersten Abiturienten der Rheinberger Europaschule erhielten am Freitagnachmittag ihre Zeugnisse. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Der erste Jahrgang der Rheinberger Europaschule ist durch: 70 junge Damen und Herren haben am Freitagnachmittag ihre Abitur-Zeugnisse erhalten. Ihr Motto: „Abiflix – die erste legendäre Staffel“.

Einzigartig und legendär – so beschrieb Norbert Giesen, scheidender Direktor der Rheinberger Europaschule, den ersten Abi­tur-Jahrgang der Gemeinschaftsschule, die nach den Sommerferien eine Gesamtschule sein wird. „Ihr habt es geschafft“, rief Giesen den 70 jungen Frauen und Männern zu und gratulierte ihnen von ganzem Herzen zu ihrem Erfolg. Nach der vierten Klasse seien sie 2011 von verschiedenen Grundschulen mit ganz unterschiedlichen Empfehlungen in das damals brandneue Schulsystem gekommen, seien von engagierten Lehrern neun Jahre gefördert worden und hätten jetzt das Ziel erreicht. Giesen: „Wir alle freuen uns mit euch und sind sehr stolz auf euch.“

Legendär sei der Pionier-Jahrgang aus mehreren Gründen. Zum einen, weil es eben der erste Jahrgang sei. Zum anderen wegen der Sondersituation Corona. Homeschooling, lernen auf digitalem Wege, das habe alles gut geklappt. „Aber trotzdem“, so Giesen, „eine optimale Vorbereitung auf das Abitur sieht anders aus.“ Doch so sei das nun einmal: Das Leben laufe selten so, wie man es sich wünsche, betonte der Schulleiter, der seinen Ruhestand bewusst ein Jahr herausgezögert hatte, um den ersten Abi-Jahrgang der Schule noch persönlich verabschieden zu können.