Kommentar zum Investorenwettbewerb in Alpen : Alpen stellt Weichen für eine gute dörfliche Zukunft

Die Politik hat sich auf einen potenten Investor für den Willy-Brandt-Platz verständigt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Meinung Der Investorenwettbewerb am Willy-Brandt-Platz ist entschieden. Der Drogeriemarkt an der Lindenallee wird in Kürze vorgestellt. Die Gemeinde Alpen ist auf einem vielversprechenden Weg.

Es war eine gute Woche, mit der sich das politische Alpen in die Sommerferien verabschiedet hat. Der Rat hat wichtige Weichen gestellt, die die Zentrale deutlich nach vorne bringen kann. Das Potenzial der Dinge, die da auf den Weg gebracht worden sind, ist erheblich.

So sind es zwei Entscheidungen, die zusammengedacht werden müssen. Zum einen hat sich die Politik auf einen potenten Investor für den Willy-Brandt-Platz verständigt, der mit entschlossenem Geschäftssinn aber durchaus viel Gespür für die Belange eines kleinen Ortes wie Alpen den Wettlauf der Ideen gewonnen hat. Die Entscheidung für den Vorschlag der Salia GmbH aus Wesel kommt so überraschend wie nachvollziehbar. Der Grundgedanke, das groß angelegte Projekt verträglich, wertig, dennoch modern ins niederrheinische Umfeld einzufügen, passt. Architekt Holger Hölsken vom Weseler Büro Eling, der in Menzelen wohnt, bringt Verstand, Herz und das wichtige Gefühl für das dörfliche Leben mit.

Das sind gute Voraussetzungen dafür, dass die angestrebte Kombination eines großzügigen Vollsortimenters (1800 Quadratmeter Verkaufsfläche) mit Wohnen stilvoll und zielführend gelingt, einladend wirkt und so die angestrebte Kraft entfaltet, die den zuletzt schwächelnden Ortskern mitziehen kann. Offen ist noch, so Investor Werner Testrut, ob Rewe kommt oder Edeka bleibt. Er will mit beiden reden. Zum Plan gehören fast 40 Wohnungen unterschiedlicher Größe, verteilt auf einzelne, locker angeordnete Gebäude. Angedacht ist ein „gesunder sozialer Mix“. Die Hälfte der Wohnungen soll geförderter, also günstiger Wohnraum sein. Bedarf wurde in der Vergangenheit immer wieder angemahnt.

Dass fast zeitgleich ein anderer Investor einen zeitgemäßen Drogeriemarkt und weitere Wohnungen an die Lindenallee bringen möchte, ist sicher kein Zufall. Die sich abzeichnende Entwicklung am Willy-Brandt-Platz hat hier sicher das Engagement beflügelt. Das wird viele freuen. Dass die Verwaltung aus dem guten Erfahrungen beim Stadtumbau und dem abgeschlossenen Investorenwettbewerb gelernt hat, beweist sie, indem sie die Bevölkerung nun auch dazu einlädt, mit dem Investor für den Drogeriemarkt ins Gespräch zu kommen. Diese neue Offenheit ist wohltuend und allein schon ein Gewinn.

Bernfried Paus