Kinderschutzbund in Alpen : Sommerferien mit dem Kinderschutzbund sind bunt

Da aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen die sonst üblichen Angebote des Kinderschutzbundes im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Alpen abgesagt werden mussten, hat der Ortsverband aus der Not eine Tugend gemacht und sich etwas Neues einfallen lassen: Nach dem Motto „Wir machen den Start in die Ferien bunt“ haben die Kinderschützer am ersten Ferienwochenende an insgesamt 258 Kindern in der Gemeinde Alpen gratis bunte Ferienbeutel verteilt, um ihnen einen schönen Start in die Sommerferien zu bereiten.