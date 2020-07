Kunst in der Rheinberger Innenstadt : Alltagsmenschen an Bauzäunen

Rheinberg Die zerstörten Alltagsmenschen im Stadtpark sind wieder da – als Fotos. Der Förderverein des Stadtmarketings hat den Grafiker Luja (Ludger Jackowiak) beauftragt, große Planen mit Fotos der Figuren zu gestalten.

Die Vorlagen hat Norbert Riekötter von Cart-Design gedruckt. Nun wurden vier Bauzäune mit den Fotos des Berliner Paares, des Mannes mit Fernglas, der Springerin der Liegenden aufgestellt. Unterdessen freut sich Fördervereins-Vorsitzender Norbert Nienhaus sehr über die große Spendenbereitschaft. „Wir haben schon Spenden in Höhe von 2070 Euro bekommen“, so Nienhaus. Das Geld soll dazu beitragen, den Schaden an den Alltagsmenschen von Künstlerin Christel Lechner zu begleichen. Die Resonanz auf die Ausstellung der Beton-Skulpturen übertreffe bisher alle Erwartungen: Nienhaus: „Wir haben sehr viele Besucher von außerhalb in der Stadt, die wegen der Alltagsmenschen hierher kommen“