Kommentar zum Waldkindergarten : Es geht bei allem um das Wohl der Kinder

Meinung Der neuen Vorstand muss sicherstellen, dass die Beziehungen auf der Elternebene gelingen. Das hilft den kleinen Wurzelzwergen. Um die geht es.

Auch Wurzelzwerge dürfen sich in Corona-Zeiten zeitlich nur eingeschränkt im Wald bewegen. Und der Innenausbau der schicken Bauwagen davor ist noch nicht ganz abgeschlossen. Doch das gute Dutzend Kinder spielt und lernt weiter mit Freude in und mit der Natur. So soll’s sein. Von den Querelen der Großen kriegen die Kleinen im besten Fall überhaupt nichts mit. Sie haben zuletzt als kleine Imker ihrem Bienenvolk zugeschaut, die Königin gesucht und gefunden, schließlich ihren ersten eigenen Honig geerntet. Kastanienhonig aus der Bönninghardt. Waldkindergarten wie im Bilderbuch. Wenn es dem neuen Vorstand gelingt, auch die menschliche Seite verträglich in den Griff zu bekommen, haben alle noch lange was davon: vor allem die kleinen Wurzelzwerge. Denn um die geht es ja schließlich.