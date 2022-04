Aktion des Dienstleistungsbetriebs Rheinberg : 25 Bürger gießen für die Stadt Bäume

Rheinberg Der Dienstleistungsbetrieb sucht weitere Paten, die sich um Bäume kümmern. In den heißen Sommern der vergangenen Jahre konnten die städtischen Gärtner das allein kaum noch bewältigen. Wassersäcke werden gestellt.

Viele sind es noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. 25 Frauen und Männer aus Rheinberg sind dem Aufruf der Stadt gefolgt und werden Baumpaten. Sie wollen sich künftig um 36 städtische Bäume kümmern, wollen sie vor allem regelmäßig wässern. Die Stadt hatte mehrfach dazu aufgerufen und um die Unterstützung freiwilliger Baumpaten gebeten. Denn in den extrem heißen Sommern der vergangenen Jahre kamen die Gärtner des Dienstleistungsbetriebs (DLB) kaum noch hinterher mit dem Gießen.

„Baumpaten sind für uns eine große Arbeitserleichterung und Hilfe“, räumte Dieter Paus, DLB-Betriebsleiter und Beigeordneter bei der Stadtverwaltung, ein. Rheinberg gehöre zwar zu den waldärmsten Kommunen in ganz Nordrhein-Westfalen, stehe aber nicht so schlecht da, was städtische Einzelbäume angehe. Paus: „Da haben wir rund 13.000 Stück und sie alle müssen gepflegt, beschnitten und gewässert werden.“