Kunstzerstörung : Zerstörung von „Alltagsmenschen“ ist teilweise aufgeklärt

Ein zertsörter „Alltagsmensch“ im Stadtpark Rheinberg. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg In Rheinberg und Moers waren lebensgroße Betonfiguren der Künstlerin Christel Lechner zerschlagen worden. Das hatte eine Welle der Empörung ausgelöst. Die Polizei ermittelte jetzt zwei 16-Jährige.

Aufatmen in Rheinberg und Moers: In beiden Städten konnte die Polizei Vandalismus-Taten zumindest teilweise aufklären. Die Wittener Bildhauerin Christel Lechner stellt dort ihre „Alltagsmenschen“ aus – lebensgroße Betonfiguren, die Frauen und Männer wie aus dem täglichen Stadtbild darstellen sollen. In Rheinberg waren bereits in der Nacht vor der Ausstellungseröffnung am 10. Juli fünf im Stadtpark aufgestellte Figuren zerschlagen worden.

Das hatte eine Welle der Empörung ausgelöst. Die Polizei setzte eine Ermittlungsgruppe ein, die nun erste Erfolge meldet: Zwei 16-jährige Rheinberger stehen unter dem dringenden Verdacht, einen „Alltagsmenschen“ zerschlagen zu haben. Für die anderen Taten, ebenfalls im Stadtpark passiert, soll eine Gruppe von etwa sechs Jugendlichen oder jungen Erwachsenen verantwortlich sein, die am späten Abend am Eingang des Stadtparks gesehen worden sind. Die Polizei wurde in beiden Fällen durch Zeugenaussagen auf die vermeintlichen Täter aufmerksam.