Kommunalwahl 2020 : Rheinbergs CDU beschließt Wahlprogramm

Ausreichend Abstand zwischen den Anwesenden: Der CDU-Stadtverband Rheinberg hat sein Wahlprogramm in der Stadthalle beschlossen. Foto: Uwe Plien

Eheinberg In Rheinberg haben die Christdemokraten formuliert, was sie in den nächsten Jahren erreichen wollen. Sie kündigten an, dass sie sich unter anderem für bezahlbaren Wohnraum, gegen weitere Auskiesungen in der Stadt und für eine solide Finanzpolitik einsetzen wollen.

Die Rheinberger CDU hat ihr Wahlprogramm beschlossen. 34 Parteimitglieder befassten sich in der Stadthalle mit den Forderungen und Zielen für die nächsten Jahre. Die Sitzung leitete Stadtverbandsvorsitzende Sarah Stantscheff.

„Zukunft lebenswert gestalten“ – unter diesem Motto ziehen die Christdemokraten in den Kommunalwahlkampf. Bei mehr als 60 Terminen – einige sind bereits abgehakt – wollen die Politiker überzeugen. Drei verschiedene Flyer werden gedruckt, Kampagnen in den sozialen Medien zur Vorstellung der Kandidaten sind gestartet. Und am 31. August kommt Karl-Josef Laumann, Landesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales, ins Forum des Amplonius-Gymnasiums. Sein Thema: „Rente, Grundrente – in Würde altern“.

Thematisch hat die Volkspartei CDU fast alles in ihr Programm aufgenommen, was angesagt ist. Rheinberg soll familienfreundlich sein, mehr Kita-Plätze schaffen, genauso wie Freizeitangebote für Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren. Die Bedürfnisse von jüngeren und älteren Menschen sollen in sämtliche Planungen einbezogen werden. Kinder und Jugendliche will die Partei stärker an Entscheidungen beteiligen.

In wirtschaftlicher Hinsicht stehen die Schaffung von Arbeitsplätzen, eine lebendige Innenstadt und die Stärkung des Einzelhandels im Mittelpunkt, während es beim Wohnen um bezahlbaren Wohnraum für alle Altersgruppen geht. Seniorengerecht soll er auch sein.

An Umwelt und Natur wird ebenfalls gedacht. Sie sollen geschützt werden, es soll mehr Blühwiesen gegen das Insektensterben geben. Hier wird das Wahlprogramm konkret: Sie CDU ist gegen jeden Versuch, weitere Auskiesungen in der Stadt zuzulassen. Für den Salzbergbau fordert die Partei eine Schlichtungsstelle. Den Hochwasserschutz möchte die CDU weiter unterstützen und frühzeitig die Bürger informieren, wenn es etwas Neues zu diesem Thema gibt. Des Weiteren ist ein Konzept zur Minimierung der Auswirkungen von Starkregenereignissen geplant.