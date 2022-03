Polizei sucht einen jungen Mann nach Vorfall in Rheinberg : Mann fotografiert die Beine einer Kundin

Rheinberg Die Polizei fahndet nach einem vermutlich 18- bis 25-jährigen Mann, der eine Frau in einem Rheinberger Drogeriemarkt belästigt haben soll. Er habe auf dem Boden liegend die Beine der Kundin fotografiert.

Was sich da im Rheinberger dm-Drogeriemarkt an der Xantener Straße zugetragen hat, ist schon ein starkes Stück. Die Polizei teilte jetzt mit, dass dort am Dienstagmittag eine Kundin von einem Mann belästigt worden sei, nach dem die Polizei jetzt sucht. Den Angaben zufolge schaute sich eine 38-jährige Frau gegen 15.15 Uhr die Warenauslage an, als sie eine Berührung an der Wade spürte. Als sie nach unten sah, entdeckte sie einen Unbekannten, der vor ihr auf dem Boden kniete und versuchte, mit dem Handy Fotos unterhalb ihres Rockes zu machen. Die Kundin stellte den Mann zu Rede, der habe aber alles abgestritten, sich aufgerappelt und fluchtartig das Geschäft in Richtung Xantener Straße/Europaschule verlassen. So wird der gesuchte Mann beschrieben: 18 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schlanke Gestalt, dunkelblonde Haare, an den Seiten kurz rasiert und auf dem Kopf einen Dutt. Er trug eine schwarze Jacke der Marke Adidas mit weißen Streifen am Arm, eine schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe. Er sprach akzentfrei Deutsch. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben klann, möghe sich bitte an die Polizei in Rheinberg unter Telefon 02843 9276-0 wenden.