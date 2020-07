Ehepaar Schick aus Rheinberg : Deutsch-niederländische Goldhochzeit

Lia und Achim Schick freuen sich, dass die Pumpennachbarschaft Xa-Ka-Ka an ihrem Haus an der Xantener Straße gekränzt hat. Foto: Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Lia und Achim Schick lernten sich 1968 in Österreich kennen. Vor 50 Jahren heirateten sie in Amsterdam. Das „Trouwboekje“ – Familienbuch – ließ das Paar in Rheinberg beglaubigen. Damit war die Ehe auch hier anerkannt.

„Vor 50 Jahren wurde noch nicht so ein Gedöns gemacht“, platzt es spontan aus Cecilia „Lia“ Schick heraus. Damit zielt die 77-Jährige auf den Heiratsantrag ab, den Ehemann Achim Schick – damals noch ihr Freund – quasi auf dem Weg zum Bahnhof Wesel machte. Kein Schnickschnack, kein Kniefall, keine lange Rede: Nach einem Jahr Fernbeziehung zwischen Amsterdam und Rheinberg sei Zeit für die Hochzeit, fand Achim Schick damals. So haben der Lehrer aus Deutschland und die Universitätssekretärin aus den Niederlanden 1970 im Standesamt Amsterdam „Ja“ zueinander gesagt. Das „Trouwboekje“, also das Familienbuch, hat das Paar in Rheinberg beglaubigen lassen, so dass die in den Niederlanden geschlossene Ehe auch in Deutschland anerkannt wurde.

Jetzt feiern Schicks das Fest der Goldenen Hochzeit und blicken auf die vergangenen fünf Jahrzehnte. Gemeinsam habe man Tiefen gemeistert und sich über die Höhen im Leben gefreut, sagt Achim Schick, der bis 2005 an der Hauptschule Alpen unterrichtete. Eine Tochter und einen Sohn hat das Paar, seit letztem Jahr bereichert Enkelsohn Samuel das Leben. „Wir genießen alles, was kommt“ – so die Maxime von Lia und Achim Schick.

Gerne schauen sie aber auch zurück. Auf ihr Kennenlernen. 1968. Beim Skiurlaub in Österreich. Schon damals zeichnete sich ab, dass ihre Beziehung besonders ist: Beide haben sich sofort ohne Worte verstanden. „Wir haben an unserem ersten Abend lange zusammengesessen, ohne zu sprechen“, erinnert sich Achim Schick. Zugegeben: Dass er nicht in München, sondern am grenznahen Niederrhein zu Hause war, und das dem Niederländischen ähnliche Rhinberkse Platt sprach, hat alles erleichtert. Meistern musste das Paar dafür eine ganz andere Hürde: In der Verwandtschaft von Lia gab es Vorbehalte gegen Achim aus Deutschland. Die waren aber schnell ausgeräumt.

Lia hat sich in Rheinberg schnell eingelebt. Nicht zuletzt, weil Sport verbindet. Denn die aktive Niederländerin hat über Tennis, Hockey – Ehemann Achim war damals Vorsitzender der Hockey-Abteilung im TuS 08 – und Schwimmen schnell Freundschaften geschlossen. Seit 1980 ist das Paar in der Nachbarschaft „XaKaKa“, Achim Schick engagierte sich auch in der Vereinigung historischer Pumpennachbarschaften, deren Schriftführer er zehn Jahre lang war. Darüber hinaus war er 30 Jahre als Beisitzer für die Musikalische Gesellschaft aktiv. Neben dem Sport, unter anderem hat das Paar 20 Jahre lang getanzt, kegelt im Alpener Kegelclub „Edelhölzer“, war und ist Reisen ein großes gemeinsames Hobby von Lia und Achim Schick. Wen wundert’s: Lebt die Familie doch in aller Welt verstreut.