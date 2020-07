Orgelmusik in Rheinberg : Ein Video der Rheinberg-Toccata steht im Internet

Rheinberg Die „Rheinberg Toccata“ des italienischen Komponisten Grimoaldo Macchia (die RP berichtete) hat Kirchenmusiker Christoph Bartusek, dem das Werk gewidmet ist, an der Orgel von St. Peter inzwischen eingespielt.

Eigentlich sollte am Wochenende das Rheinberger Schützenfest gefeiert werden, was wegen Corona nicht möglich ist. So sei die Veröffentlichung der Aufnahme mit einem Werk, das Bezug auf Rheinberg nimmt, vielleicht ein kleiner Trost, sagt Bartusek. Er wird die Toccata am Ende der Messfeiern am Wochenende in St. Nikolaus, St. Anna und St. Peter spielen.