Spendenübergabe in Rheinberg : Schulmaterialkammer freut sich über Unterstützung

Vorbereitungen in der Schulmaterialkammer (von links): Karina Eichhorn, Anne und Georg Welp sowie Tanja Schiffer. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Innovyn hat 2500 Euro gegeben, damit Kinder aus bedürftigen Familien für die Schule gerüstet sind. Der Bedarf könnte höher sein als zuletzt.

Bei vielen Familien ist das Geld auch ohne die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie oft knapp. Auch wenn es darum geht, den Kindern für die Schule dringend benötigte Materialien zu kaufen. Die Schulmaterialkammer der Kolppingsfamilie und des Caritasverbandes Moers-Xanten sorgt da – im sechsten Jahr in Folge – für Abhilfe und versorgt Kinder aus bedürftigen Familien mit dem, was sie in der Schule zum Lernen brauchen.

Jeweils zum Ende der Sommerferien haben diese Familien an mehreren Terminen die Möglichkeit, das von den Lehrern vorgegebene Schulmaterial gegen einen kleinen Obolus zu erwerben. Bisher konnten so jeweils rund 150 Rheinberger Kinder unterstützt werden. „Ausgelöst durch die Corona-Krise werden es in diesem Jahr aber wohl einige mehr werden. Wir rechnen mit mehr als 200“, so Achim Jüngst von der Schulmaterialkammer. „Umso mehr freuen wir uns über eine ordentliche Spende von Inovyn.“

Daniela Geßmann, Mitarbeiterin im Rheinberger Inovyn-Chemiewerk, hat die Schulmaterialkammer als Spendenempfänger vorgeschlagen. Der Vorschlag wurde angenommen, so dass Uwe Schnepel (Leiter Sicherheit und Umweltschutz) und Susanne Zütphen (Assistenz der Werkleitung) jetzt 2500 Euro an die ehrenamtlichen Akteure übergeben konnten. „Das ist die Hälfte dessen, was wir pro Jahr an Spenden brauchen, um Hefte, Stifte, Anspitzer, Mappen, Füller oder Zirkel kaufen zu können, um sie weiterzugeben“, erläuterte Achim Jüngst.