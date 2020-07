Kneipenquiz in Rheinberg-Alpsray : Kollektives Grübeln mit einem Rateprofi

Kneipenquiz in Rheinberg-Alpsray

Auch das Team „Le Beau & Co“ machte beim Kneipen-Quiz im To Hoop mit. Foto: Erwin Kohl

Rheinberg Im Alpsrayer To Hoop, dem Lokal im Bürgerzentrum an der Alpsrayer Straße, fand das erste Kneipen-Quiz seit dem Corona-Lockdown statt. Die Fragen stellte Fernsehratefuchs Sebastian Jacoby.

In der Alpsrayer Kulturkneipe „to hoop“ rauften sich die Gäste die Haare. Immer wieder waren Sätze zu hören wie „Es liegt mir auf der Zunge“ oder „Ich komm nicht drauf“. Anlass für das kollektive Grübeln war ein Kneipenquiz mit Sebastian Jacoby, vielen bekannt aus der ARD-Sendung „Gefragt – Gejagt“ mit Alexander Bommes. Dort ist Jacoby seit vielen Jahren der Jäger. Den gebürtigen Oberstdorfer darf man wohl mit Fug und Recht einen Quizprofi nennen. Jacoby ist mehrfacher deutscher Quizmeister und – ja, das gibt es – Mitglied der deutschen Quiznationalmannschaft. Die rund 80 Rategäste konnten also froh sein, dass Jacoby die Fragen stellte, ansonsten wären die Preise für die Siegerteams wohl unerreichbar gewesen.

Neben 50 Fragen aus diversen Kategorien wurden noch eine Bilderrunde, eine Audiorunde und eine Hinweis-Runde zur Ermittlung einer berühmten Person gespielt. Bereits besagte Bilderrunde zum Auftakt hatte es in sich. Es galt, anhand von Kinderbildern die Namen von zehn Promis zu erraten. Als kleine Hilfestellung gab es von Jacoby jeweils den Geburtsort oder das Geburtsjahr. Wer sich im Vorfeld jede Menge Quizsendungen angesehen hatte, war keineswegs im Vorteil, denn die Fragen wurden garantiert noch nirgendwo gestellt. „Die denke ich mir selber aus, sie begegnen mir praktisch im Alltag. Als Quizmaster bekommt man irgendwann einen anderen Blick auf die Welt“, erklärt Jacoby, der hauptberuflich als Controller bei Thyssen Krupp tätig ist.

Gewinner Dem beiden besten Teams winkte ein Verzehrgutschein in Höhe von 50 bzw. 30 Euro und für die Drittbesten hat sich Wirt Sami Durak, der sich über seine erste Veranstaltung seit dem Lockdown freute, eine Gemeinheit ausgedacht: ein extra großes Glas mit sauren Gurken.

Schon bei der ersten Frage aus dem Bereich Reisen steckten die Teams mit illustren Namen wie „Quizstärke 7“ oder „Le Beau & Co“ nachdenklich die Köpfe zusammen. Hand aufs Herz: Wer hätte gewusst, mit welchem Verkehrsmittel der Engländer Thomas Stevens 1884 als erster Mensch und in zwei Jahren und acht Monaten die Welt umrundete? „Wer ein Handy nutzt, fliegt raus“, warnte Jacoby.

Und so kam kaum jemand darauf, dass ein Mensch auf einem Hochrad um die Erde fährt. Leichter fiel da schon die Antwort auf die Frage, welcher Engländer als Erfinder der Pauschalreisen gilt. Zumal es noch die Hilfestellung gab, dass nach ihm ein Reiseveranstalter benannt wurde. Zufriedene Gesichter deuteten an, dass durchaus einige der Besucher Thomas Cook auf ihren Lösungszettel geschrieben hatten.

Zum Schluss noch eine Frage für echte Ratefüchse: Welche Blume ist in stilisierter Form auf japanischen Reisepässen abgebildet? Wer es weiß, sollte sich zum nächsten Kneipen-Quiz im Alpsrayer To Hoop im Bürgerzentrum an der Alpsrayer Straße anmelden und sich für vier Euro Startgeld möglicherweise einen tollen Preis sichern.