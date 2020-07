Freizeitangebote in Alpen : Ferien auf dem Eselhof

Alpen Marion Böhnke vom Mayong-Laden in Alpen fährt mit ihrer Kinder-Nähgruppe zwei Tage zur Eselei in Hünxe. Es sind noch vier Plätze frei.

Marion Böhnke betreibt in Alpen an der Burgstraße den kleinen Laden Mayong. Dort bietet sie selbst genähte und individuell angepasste Baby-Tragetücher an, die in China als Meitai eine lange Tradition haben. Und sie leitet Kinder in der Kunst die Nähens an. Mit ihrem Kindernähkurs ist Böhnke jetzt auf den Esel gekommen. Sie näht mit ihren Schützlingen nicht nur schnuckelige Hobby-Horses, sie fährt mit ihnen jetzt für zwei Tage in eine richtige Eselei nach Hünxe. Wer im Grundschulalter ist und Lust hat, eine gute Zeit mit den Grautieren zu verleben, kann sich dazu anmelden.