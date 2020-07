Mehrgenerationenhaus Hell-Ga in Düsseldorf-Garath : Weniger Besucher wegen Corona

So sah es vor fast genau an einem Jahr an der Baustelle in Garath aus. Foto: Anne Orthen (ort)

Garath Das Garather Mehrgenerationenhaus Hell-Ga will nach den Ferien wieder durchstarten. Es gibt neue Angebote. Der Neubau wird etwas später fertig.

Es ist der letzte Sommer für das Garather Mehrgenerationenhaus Hell-Ga in der Ausweichimmobilie an der Carl-Severing-Straße. Sehnsüchtig warten alle auf die Fertigstellung des Neubaus an der Matthias-Erzberger-Straße. Dort baut der Träger SOS Kinderdorf gleich ein ganzes pädagogisches Zentrum, in das auch der Treffpunkt einzieht. Eigentlich hätte zum Jahresende alles fertig sein sollen. Inzwischen geht man im Verein SOS von Anfang 2021 aus, wobei nicht klar ist, ob das Januar, Februar oder noch später heißt. So wird auch die Weihnachtsfeier an alter Stätte stattfinden. Doch in welcher Form, das wird Corona bestimmen.