Kabarett im to hoop : Beim Spaß ist die Post führend

Kabarett im to hoop

Mann im grünen Pollunder unterhält das Publikum im Alpsrayer Bürgerzentrum.

Mit Hans-Hermann Thielke stand jetzt ein Mann auf der Bühne des „to hoop“ im Alpsrayer Bürgerzentrum, der wie kaum ein anderer das Bild des deutschen Michel verkörpert. In seiner Rolle als ebenso pedantischer wie liebenswerter Postbeamter im Ruhestand schafft er es, belangloseste Dinge mit Bedeutung zu versehen. Da konnten sich die rund 50 Besucher schon vor Lachen kaum halten, als Thielke mit einem altmodischen Willkommenslied auf den Lippen durch die Reihen zur Bühne ging.

Beschreiben muss er die Figur nicht. Der giftgrüne Pullunder sagt mehr als tausend Worte. Seinen Erfolg auf der Bühne erklärt Thielke so: „Ich war 35 Jahre am Postschalter, da wird Humor großgeschrieben.“ Damit das so ist, hatte sein Arbeitgeber die Bediensteten sogar zu einem Lehrgang geschickt, behauptet der Comedian aus Itzehoe: „Das war ein Spaßlehrgang mit dem Titel: Humor im nichttechnischen Postdienst. Man hat uns dort beigebracht, sofort loszulächeln, sobald ein Kunde die Schalterhalle betritt.“