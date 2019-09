Comedy live im „to hoop“ : Hans-Hermann Thielke bringt „Das Beste aus 25 Jahren“

Rheinberg Der Comedian mit den sexy Pullundern tritt am Donnerstag im „to hoop“ auf.

Hans-Hermann Thielke sollte eigentlich schon im April im “to hoop“ im Bürgerzentrum Alpsray auf der Bühne stehen. Doch damals musste der Auftritt kurzfristig abgesagt werden. Jetzt folgt ein neuer Anlauf. Am Donnerstag, 12. September, 20 Uhr, präsentiert der Mann mit den sexy Pullundern an der Alpsrayer Straße 102 „Das Beste aus 25 Jahren“. In den vergangenen 25 Jahren hat Hans-Hermann Thielke wilde Geschichten erlebt: Er hat sich mit Goldfischen beschäftigt, mit Mardern gekämpft und einiges über das Leben gelernt. Die schönsten und abgedrehtesten Erlebnisse hat der einzigartige Komiker für sein Publikum zusammengefasst und erzählt sie in seinem Programm „Das Beste aus 25 Jahren“. Karten kosten im Vorverkauf 18,60 Eup, an der Abendkasse 20 Euro. Tickets gibt es online unter https://bit.ly/2Ay8k30