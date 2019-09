Jazz an besonderen Orten : Cooler Jazz aus Berlin in der Alten Kellnerei

Viel Beifall für „Abisko Lights“ um den Pianisten Dirk Flatau. Veranstalter hofft auf Fortsetzung er Reihe „an besonderen Orten“.

Bereits zum dritten Mal richtete der Verein „Kulturprojekte Niederrhein“ im Rahmen der Reihe „Jazz an besonderen Orten“ in diesem Jahr ein Konzert aus. Diesmal war die Wahl von Rüdiger Eichholtz auf die „Alte Kellnerei“ gefallen. „Der Raum ist für diese Art Musik ideal“, so der Organisator. Damit sollte er recht behalten.

So ungewöhnlich wie die Zusammensetzung, so besonders stellte sich für die Besucher im gut gefüllten Konzertsaal auch die Musik dar – hauptsächlich aus dem neuen Werk „Piont of view“. Kurz solistisch eingeleitet entwickelte das Quartett einen reduzierten, phasenweise fast kammermusikalisch wirkenden, höchst ästhetisch anmutenden und ungeheuer räumlichen Sound. Das ließ sich so schon beim ersten Stück „Goodnight Berlin“ feststellen. Viele Stücke waren inspiriert von Flataus Heimat Berlin – so auch „Assam’s special blend“, das die Atmosphäre eines Vielvölker-Cafés an der Neuköllner Sonnenallee mit bossanova-angehauchtem Rhythmus und arabisch wirkenden Klarinetten-Schleifen widerspiegelte.