Geplanter Supermarkt in Menzelen : Neue Hürde für Edeka-Markt scheint ausgeräumt

Menzelens Ortsvorsteher Edgar Giesen zeigt die Stelle, wo der Markt entstehen soll. Foto: bp

Menzelen () Es gibt in diesen Vorwahltagen in Menzelen wohl keine Frage, die den Wahlkämpfern aller Parteien öfter gestellt wird als die, wann es denn endlich losgehen kann mit dem Bau des Edeka-Marktes an der Xantener Straße (B 57).

Da hat’s inzwischen eine weitere Verzögerung bei der Aufstellung des Bebauungsplans gegeben, der nun mal Voraussetzung für eine Genehmigung des Bauantrages ist. Wie Volker Schlicht, Planer im Alpener Rathaus, jetzt im Bauausschuss mitgeteilt hat, habe Straßen NRW als zuständige Behörde für die Bundesstraße doch recht spät festgestellt, dass die Rechtsabbiegespur für Fahrzeuge aus Richtung Grünthal in der Planung zu kurz ausgefallen war und länger werden muss. Das habe dann zur Folge gehabt, dass Gutachten, zum Beispiel das für den Lärmschutz, hätten überarbeitet werden müssen. Das sei nun geschehen. Nun könne er den Bebauungsplan in Kürze öffentlich auslegen, so dass der Rat möglichst noch in diesem Jahr den Satzungsbeschluss fassen könnte. Auch die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplans soll jetzt zügig auf den Weg kommen. Dann stünde einem Bauantrag wohl nichts mehr im Wege. Geplant war ein Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern, dazu eine Bäckerei mit Café. Bürgermeister Thomas Ahls rechnet im nächsten Jahr mit dem Spatenstich. Endgültig.

(bp)