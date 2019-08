Einzelhandel in Alpen : Edeka-Pläne in Menzelen: Politik will Baurecht schaffen

Still ruhte der See an der B 57 in Menzelen, wo Kaufmann Thomas Luft schon seit Jahren einen Edeka-Markt bauen möchte. Nun kommt er dem Projekt einen Schritt näher. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Menzelen Der Bauausschuss will am Donnerstag planerisch den Weg frei machen für den Supermarkt in Menzelen. Bauantrag könnte noch dieses Jahr kommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Bernfried Paus Von Bernfried Paus Autorendetails aufklappen Bernfried Paus ist Redakteur in der Redaktion "Bote für Stadt und Land" mit den Standorten Rheinberg und Xanten. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die Politik-Berichterstattung für die Gemeinde Alpen.

Bernfried Paus wohnt in Hamminkeln, ist verheiratet und hat drei inzwischen erwachsene Kinder. zum Autorenprofil

Die Planung für einen neuen Edeka-Markt im Menzelen ist eine zähe Angelegenheit. Der Bauausschuss geht in seiner Sitzung am Donnerstag, 29. August, 17 Uhr, den nächsten Schritt. Nach Offenlage der entsprechenden Änderungen des Flächennutzungsplans soll die Politik die Anregungen und Bedenken der sogenannten Träger öffentlicher Belange abwägen und die Änderungen beschließen. Aus der Bevölkerung, die auf den Markt wartet, sind keine Einwendungen gemacht worden.

Obwohl noch ein Gutachten zum Denkmalschutz fehlt, geht Planer Volker Schlicht im Bauamt des Rathauses davon aus, dass noch in diesem Jahr die Bauge­nehmigung beantragt werden könne. Neben dem neuen Vollsortimenter mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern sollen eine Bäckerei mit Café, eine Apotheke und ein Blumengeschäft einziehen. Zudem soll es Gespräche mit der DHL über eine Packstation gegegeben haben. Besuchern mit dem Auto stünden knapp 200 Stellplätze zur Verfügung.

Die Bauverwaltung schlägt in der Sitzung außerdem vor, in Menzelen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schützenhaus Wippött im beschleunigten Verfahren Wohnbaufläche zu schaffen und Brachflächen für Häuslebauer aufzuschließen. Es geht um die Schulstraße 62 und 62 a. Die hinteren, ehemals gewerblich genutzten Gebäude sollen abgerissen werde, um für Neubauten Platz zu schaffen.