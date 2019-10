Vereine in Alpen : Edeka kann den Bauantrag stellen

Foto: bp Menzelens Ortsvorsteher Edgar Giesen zeigt, wo der Edeka-Markt gebaut werden soll.

Themen der Vereinsversammlung in Menzelen: Glasfaser, Bauland und Bürgerbus.

Die gute Nachricht hatte Thomas Janßen im Gepäck: Menzelen darf hoffen, dass im Frühjahr an der Xantener Straße (B 57) als symbolischer Akt für den Start der erste Spaten zum Bau des Edeka-Marktes in den Boden gestochen wird. Der Vertreter des Bürgermeisters im Rathaus berichtete bei der Vereinsversammlung, zu der Ortsvorsteher Edgar Giesen ins Schützenhaus geladen hatte, davon, dass inzwischen gutachterlich alle Hürden abgeräumt seien und somit der Weg frei sei für Investor Thomas Luft.

Außerdem machte Janßen Hoffnung, dass vom nächsten Jahr an auch in den Außenbereichen Menzelens Glasfaserkabel verlegt werden und dort Haushalte und Häuser an die Datenautobahn kommen, die bislang noch – digital betrachtet – auf Wirtschaftswegen ruckeln. Der Auftrag ist vergeben, der Koordinator, der den vom Bund geförderten Netzausbau im Rathaus betreuen soll, ausgeguckt.

Außerdem berichtete der zweite Mann im Rathaus von den Bemühungen, in Menzelen-West Häuslebauern das Feld zu bereiten, sobald das Wohngebiet Alpen-Ost vermarktet ist. Gegenüber dem Schützenzeltplatz soll ein Baugebiet entstehen. Planerisch sei man im Fachamt hier schon ein Stückchen weiter als hinterm Kindergarten, wo noch mehr Raum für Bauland ist. Doch hier gibt es ein Problem, den Abfluss der Niederschläge planererisch in den Griff zu kriegen. Möglicherweise muss das Gelände um einen Meter angehoben werden.

Wichtiges Thema: Der Bürgerbus kommt Ende November und wird mit Beginn des neuen Jahres Fahrt aufnehmen, kündigte Edgar Giesen an. Momentan liefen die Gesundheitschecks für rund 30 Männer und Frauen, die sich ehrenamtlich ans Steuer setzen möchten. „Aber wir suchen immer noch Leute, die sich als Fahrer zur Verfügung stellen“, so Giesen. Er hat den Fahrplan schon mal grob vorgestellt. Der Bus startet zwischen 9 und 17 Uhr alle zwei Stunden seine Tour auf dem Markt in Menzelen-Ost. Er fährt über Menzeln-West nach Alpen, weiter über Drüpt, Borth, Rill und Bönning wieder zurück auf Anfang, ehe er über Nacht in der Garage im DRK-Zentrum an der Neue Straße geparkt wird. Die Niag sei momentan dabei, die Route zu takten und das Haltestellen-Netz auszuarbeiten.

Der Ortsvorsteher sagte zudem, dass der Vereinskalender in Arbeit sei. Das Titelbild sollen alle drei Throne der örtlichen Schützen schmücken. Innen finden sich sämtliche Veranstaltungen in den Ortschaften, die Kontakte zu den Vereinen und auch die Termine für die Müllabfuhr. Der Kalender kommt dank Unterstützung der beiden Geldinstitute spätestens Anfang des Jahres gratis in die Haushalte. Es findet sich dann auch der Termin für die Premiere des Frühjahrsputzes – vermutlich Anfang März. Auch die Menzelner Vereine haben sich auf eine Aufräumaktion verständigt, wie sie andernorts seit Jahren im Kalender steht.