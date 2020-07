Kommunalpolitik Alpen : Grüne legen ihre Leistungsbilanz vor

Finanzen Die Alpener Grünen nutzen die Sommerpause zur Rückschau auf das, was sie seit 2014 politisch auf den Weg gebracht haben – und was nicht. Am Freitag verabschiedet die Mitgliederversammlung im Rathaus das Wahlprogramm.

Noch hat der alte Rat seine Arbeit nicht ganz zu Ende gebracht. Doch die Grünen machen schon mal einen Strich unter die zurück liegenden sechs Jahre dieser Wahlperiode. In einem Flyer haben sie eine zehn Punkte umfassende Leistungsbilanz an alle Haushalte verschickt – Dinge, die auf Initiative der Grünen, klar, auf den Weg gekommen sind, und Punkte, mit denen sich das grüne Quartett nicht durchsetzen konnte. Aber auch in der Niederlage lässt sich politisches Profil schärfen.

Kinder und Familien Der Rat wisse trotz allen Drängens „leider immer noch nicht“, was Kinder und Jugendliche in Alpen wünschen. Daher bleibe die Forderung, die junge Generation stärker in die politische Willensbildung einzubeziehen, auf der Agenda. Ein jährliches Treffen mit Vereinen und Schulen sei ein „Teilerfolg“. Mehr Gehör habe die Partei mit ihrer Initiative „Junge Leute kaufen alte Häuser“ gefunden, die die Chancen für junge Familien im Ort erhöhe. Mit der Flüchtlingshilfe sei eine Menge erreicht worden, die Wohnverhältnisse seien nachhaltig besser geworden. Mit der Forderung nach bezahlbaren Wohnungen wie am Willy-Brandt-Platz habe man sich dagegen noch nicht entscheidend Gehör verschafft.

Klima Mit der Einstellung eines Klimaschutzmanagers sei eine grüne Forderung erfüllt. Die Nahversorgung mit Energie (Holzpellets und Bernnwert) für Grundschule, Kindergarten und Kirche in Veen sei auf den Weg gebracht, hätte aber viel früher kommen müssen. Die Grünen begrüßen die Ausweisung von Windkraftzonen und wollen Bürger an den Erträgen beteiligen (Stichwort: Bürgerwindparks).

Dorfgestaltung Der Stadtumbau in Alpen und die Abkehr von Einzellösungen ziele in die richtige Richtung. Exklusivität und Kosten für die Möblierung des „Wohnzimmers“ sehen die Grünen aber weiter kritisch. Pflanzkübel lehnen sie ab. Die Dreigeschossigkeit an der Burgstraße durch den Hotelneubau habe man nicht verhindern können. Den Bau des Feuerwehrgerätehauses aber loben die Grünen als „optimal“ und auf Zukunft ausgerichtet. Nur der Edeka-Markt in Menzelen lasse weiter auf sich warten. Die Grünen hoffen. Und: Tempo 30 sei in allen Ortslagen fast umgesetzt.

Ökologie Die von der Verwaltung voran getriebene energetische Sanierung des Schul- und Sportzentrums erfülle grüne Forderungen. Weitere Kiesabgrabung (Regionalplan und Landesentwicklungsplan) lehnt die Partei ab. Hier stehe man an der Seite der Bürger. Auch im Kampf gegen Pestizide in öffentlichen Grünanlagen und Schadstoffe in Schulen habe es Erfolge gegeben.

Mobilität Der Bürgerbus Menzelen bringe die Mobilität nach vorn, die Verlinkung der Angebote auf der Homepage der Gemeinde sei ein Gewinn. Abschließbare Fahrradboxen am Bahnhof seien auf der Schiene.

Bildung Die Sekundarschule sei gefestigt, die wohnortnahe Beschulung der Grundschüler durch die Fusion von Menzelen und Veen gesichert, der Waldkindergarten Wurzelzwerge eine klasse Initiative.

Demokratie Die neue Mikrofon-Anlage für den Rat erleichtere es Bürgern, Politik besser zu verstehen.

Finanzen Wegen des Parkplatzes an der Haagstraße, die man nicht habe verhindern können, und der hohen Kostenbeiteiligung der Gemeinde am Ärztehaus Amaliengalerie hätten die Grünen die ersten beiden Haushalte der Wahlperiode abgelehnt. Die letzten drei Etat-Entwürfe hätten „rentierliche Investitionen“ zum Inhalt, mit denen die Grünen gut leben könnten. Fehlgeschlagen sei ihr Bemühen, den Rat zu verkleinern und die Zahl der Wahlkreise zu reduzieren. Beides hätte jährlich 10.000 Euro gespart.