Kommunalwahl 2020 : Rheinberg als Postkarten-Motiv

Die Postkarte der CDU hat der Wallacher Grafiker und Künstler Ludger „Luja“ Jackowiak gestaltet. Foto: CDU

Rheinberg Das Motiv des Rheinberg-Brettspiels der CDU kommt bei den Bürgern gut an. „Wir hatten so viele Anfragen, ob man das Bild auch ohne Spiel haben könne, dass wir auch Maxi-Postkarten und Poster in der Größe 75 mal 50 Zentimeter drucken lassen haben“, sagt Stadtverbandsvorsitzende SarahStantscheff, die sich das Spiel ausgedacht hat.

