Geschichte in Alpen : Pläne für einen Pfad zu Orten der Geschichte Alpens

Alpen HVV und Förderverein Motte arbeiten an einem historischen Lehrpfad, der auf die ganze Gemeinde ausgedehnt werden soll. Das Smartphone ist eine zusätzliche Info-Quelle.

Der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) und der Förderverein Motte wollen ein Gemeinschaftsprojekt im Ortsteil Alpen auf den Weg bringen. In Vorstandsrunden wurde beschlossen, in den kommenden Jahren in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den Eigentümern einen so genannten historischen Lehrpfad durch Alpen zu schaffen. Dies berichtete Christian Lommen, Vorsitzender des Fördervereins Motte.