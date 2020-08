Kommunalwahl in Alpen : Die CDU will die 60 Prozent packen

Die Dreier-Spitze der CDU vor der Alpener Kulisse (v.l.) Bürgermeister Thomas Ahls, der designierte neue Fraktionschef Sascha Buchholz und Parteivorsitzender Sascha van Beek. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen Alpens Mehrheitspartei geht mit breiter Brust auf die Schlussrunde vorm Wahlsonntag am 13. September zu. Parteichef Sascha van Beek will den Vorsprung im Rat ausbauen. Zuversicht herrscht auch bei Bürgermeister Thomas Ahls.

Die CDU geht mit ziemlich breiter Brust in den Schlussspurt des Wahlkampfes. Sie will am 13. September nicht nur ihre absolute Mehrheit verteidigen, sondern ihren Vorsprung sogar noch ausbauen. Parteichef Sascha van Beek (37), der die Christdemokraten zu ersten Mal als Nummer eins durch eine Kommunalwahl führt, gibt ein ehrgeiziges Ziel vor. „Ich rechne vorne mit ’ner Sechs“, sagt er. Er geht davon aus, dass seine Partei die Hürde von 60 Prozent nimmt. „Was soll ich sonst sagen“, fragt der junge Mann aus Veen. Traditionell bayerische Verhältnisse in Alpen. In aller Bescheidenheit. Dass die CDU alle Stimmbezirke gewinnen will, versteht sich da fast schon von selbst.

Vor sechs Jahren ist ihr das an den Wahlurnen gelungen. In Summe standen 56,5 Prozent. Das bescherte der CDU 18 der 32 Sitze im Rat. Dazu kommt Thomas Ahls als Bürgermeister, der mit 63,5 Prozent noch deutlich mehr einfuhr als seine Partei und nun das dritte Mal antritt, den Top-Job im Rathaus zu verteidigen, den er seit 16 Jahren ausübt. Auch in dem Punkt strotzt der junge CDU-Chef vor Selbstbewusstsein. Er gehe davon aus, dass „der Thomas“ trotz vier weiterer Bewerber gleich im ersten Durchgang – ohne Stechen also – durchs Ziel geht. Daran hat auch Sascha Buchholz, designierter Fraktionschef der neuen CDU-Ratsfraktion, keinerlei Zweifel.

Info „Auf ein Wort“ in Menzelen-West Termin „Auf ein Wort“ bitten Kandidaten, Bürgermeister Thomas Ahls und Landratskandidat Ingo Brohl für Sonntag, 30. August, von 11 bis 14 Uhr auf den Spielplatz Gartenstraße in Menzelen-West. Freitag, 28. August, sitzt die CDU ab 14.30 Uhr im „kleinen Wohnzimmer“ am Rathaus.

Bei der Erarbeitung der Ziele fürs Wahlprogramm, so berichtet van Beek, sei schnell klar geworden, dass es keine Schlagzeilen brauche, um auf Plakaten die Botschaft der CDU unters Wahlvolk zu bringen. Es ist eine Zeile geworden, die’s auf den Punkt bringen soll: „Die Erfolgsgeschichte fortschreiben.“ So klingt „mia san mia“ in Alpen am Niederrhein.

Die CDU will keine Wolkenkuckucksheime versprechen, nur das auf die Agenda setzen, was Kassenlage und Personal im Rathaus hergeben. Klimaschutz, ein originär grünes Thema, steht für die Christunion ganz oben. Botschaft: Grün ist in Alpen schwarz. Beim Blick zurück, schwillt die breite Brust. „Vieles, was andere erst erreichen wollen, haben wir längst angepackt“, so van Beek. „Wir dürfen stolz auf uns selber sein.“ Zudem stehe die Gemeinde bei der energetischen Sanierung des Schul- und Sportzentrums vor einem „riesigen Schritt nach vorn“. Der lasse finanziell zwar nur noch geringe Spielräume, bringe Alpen aber dem erklärten Ziel näher, „klimaneutrale Kommune“ zu werden.

Politische Nachwuchsarbeit: Ehrenvorsitzender Kurt Verhülsdonk fühlt sich im Brunnen mit den drei Burgen Alpens pudelwohl. Foto: CDU

Der Stadtumbau, das versicherte das Dreigestirn an der CDU-Spitze, werde, allen Unkenrufen zum Trotz, im Ortskern umgesetzt. Auch für die Herrichtung der guten Stube im Herzen des Ortes sei nun der Weg frei, die Gespräche mit der Sparkasse Niederrhein zu einem guten Ende gekommen. Auch der Knoten mit dem Presbyterium zur Gestaltung des Kurfürstin-Amalie-Platzes sei durch. Die Dinge, die darüber hinausreichen, könne man ohne Schaden zeitlich schieben, so der Bürgermeister. Auch die Motte sei gesichert. Für die Umsetzung des Museumskonzepts, das der Förderverein anstrebe, sei die Gemeinde durch das, was sie bereits gestemmt habe, finanziell raus.

Der Partei-Chef ist überzeugt, dass „extrem viel angeschoben“ ist und neben den Weichenstellungen – Vollsortimenter und Wohnen am Willy-Brandt-Platz sowie Rossmann und Wohnen an der Ecke Ulrichstraße/Lindenalle – am Ende auch die Aufenthaltsqualilität im Ortskern deutlich angehoben wird.

Auch beim Breitbandausbau sei Alpen gut unterwegs, jetzt auch im Außenbereich. Und auch im Ort selber, wo der nördliche Teil mangels Interesse im ersten Anlauf durchgefallen war. Ahls ist überzeugt, dass hier nachgearbeitet werden kann und der Anschluss an die Datenautobahn gelingt: „Die Hürde ist nicht mehr ganz so hoch.“

Beim oft angemahnten bezahlbaren Wohnraum sei Alpen inzwischen dabei, den Bedarf absehbar überzuerfüllen. Die Amalien-Galerie sei in der Bevölkerung angekommen und ein Beleg dafür, dass durch örtliches Engagement ärztliche Versorgung im ländlichen Raum sehr wohl positiv zu beeinflussen sei. Und es zeichne sich ab, dass Alpen auf Sicht auch seine Kinderarztpraxis behalte.