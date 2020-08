Kulturprogramm der Stadt Rheinberg : Kultur in Zeiten von Corona

Rheinberg Am 1. Oktober beginnt die neue Spielzeit in der Rheinberger Stadthalle mit dem Stück „Ich hasse dich – heirate mich“. Allerdings dürfen nur maximal 450 Besucher dabei sein, wenn es Theater, Kabarett und Musik auf der Bühne gibt.

Wunschkinder Das Schauspiel von Lutz Hübner und Sarah Nemitz nimmt „Hotel Mama“ auf komödiantische Weise aufs Korn. Bettines und Gerds Sohn Marc hängt nach dem knapp geschafften Abitur zu Hause rum und macht nicht viel mehr als schlafen, fernsehen und kiffen. Alles inklusive elterlichem Wäscheservice und Vollpension wohlgemerkt. Bis Marc Selma kennenlernt, die gerade ihr Abitur nachholt, sich mit zwei Jobs über Wasser hält und überhaupt so ganz anders ist. Alles könnte so schön sein, wenn Selma nicht schwanger würde und die „Schwiegereltern“ fortan der Fürsorgewahn packt. Sie machen sich sofort an die Zukunftsplanung für Sohn und Enkelkind in spe. Dafür sind Eltern ja schließlich da. Dumm nur, dass Selma und Marc niemand gefragt hat. Montag, 11. Januar, 20 Uhr.