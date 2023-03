Sammelaktion in Rheinberg Dosenpyramide für die Rheinberger Tafel

Der Verein sammelt an diesem Tag haltbare Konservendosen jeglicher Art und wird diese zu einer Dosen-Pyramide aufbauen. Wer sich gerne an der Sammelaktion für die Rheinberger Tafel beteiligen möchte, aber an diesem Tag keine Zeit hat den Wochenmarkt zu besuchen, kann seine Dose(n) auch ab sofort bis Donnerstag, 23. März, an folgenden Sammelstellen (zu den entsprechenden Öffnungszeiten) abgegeben: Haartreff Ossenberg, SV Concordia Ossenberg Sportcenter, Ossenberger Mühle, Mariä Himmelfahrt Kindergarten Ossenberg, Kindergarten St. Evermarus Borth, Schule am Deich Wallach, Schule am Bienenhaus Millingen. Am Samstag wird der Verein Gemütlichkeit Ossenberg zudem gegebenenfals mit dem Bollerwagen und Musik durch Ossenberg ziehen und wer mag, kann seine Dosen dann auch auf diesem Wege übergeben. Die gespendeten Dosen werden an allen Sammelstellen abgeholt und am Aktionstag auf dem Wochenmarkt zu einer möglichst großen Pyramide aufgebaut. Im Anschluss werden die gesammelten Konservendosen der Rheinberger Tafel übergeben. Der Verein Gemütlichkeit Ossenberg bedankt sich bei allen Beteiligten für die Unterstützung und hofft eine riesige Dosen-Pyramide für die Rheinberg Tafel bauen zu können.