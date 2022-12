Auf dem Ossenberger Dorfplatz Neue Ideen für den Wochenmarkt

Darauf freut sich Carsten Kämmerer besonders: „An diesem Tag wird der Markt mitgestaltet vom Sprookverein Ohmen Hendrek aus Rheinberg. Die Mitglieder verkaufen zusammen mit unseren Händlern und werden einige Dönekes zum Besten geben. Und das in Rheinberger Platt“, erzählt der 50-Jährige. Neu sind auch der „Wochenmarkt für Hund und Katz‘“ oder ein Wochenmarkt mit Kindertrödel am Weltkindertag. „Wir hoffen sehr, dass wir wieder den Geschmack unserer Besucher getroffen haben“, so Kämmerer.