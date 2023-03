Freitagabend im To Hoop St. Patrick’s Day mit Irish Folk

Rheinberg-Alpsray · Ein Tipp für Kurzentschlossene: Am Freitagabend, 17. März, findet im To Hoop in Alpsray eine Party mit Live-Musik zum St. Patrick’s Day statt. Karten gibt es noch an der Abendkasse.

17.03.2023, 18:51 Uhr

Im To Hoop geht es am Freitagabend irisch zu. Foto: Trägerverein

Der „St. Patrick’s Day“ ist der irische Nationalfeiertag. Gefeiert wird er auch im To Hoop an der Alpsrayer Straße 102. Diesmal „Geuner“, ein Duo, bestehend aus Martin Hötte und Christian Schims. Die beiden Musiker kennen sich seit Jahrzehnten und haben auf unzähligen, gemeinsamen Irlandreisen ihr Repertoire um die musikalischen Highlights der Insel immer wieder erweitern können. Irische Klassiker und Rock- und Popsongs für die richtige Pub-Stimmung. Dazu gibt es Guinness vom Fass, leckeres Essen von der Insel und einen Whiskey im Glas. Der Eintritt beträgt zehn Euro.

(up)