Nacht der Bibliotheken in Rheinberg Spielen und Schlemmen zwischen Büchern

Mit einem Laufzettel nahmen die Kleinen am Spiel ohne Grenzen teil. Die Stationen bestanden aus liebevoll gebastelten, einfachen, aber charmanten Aufgaben wie dem Plüsch-Eierwerfen oder dem Marmeladenglas-Flipper, bei dem ein Tischtennisball an Gläsern vorbei in Punktetöpfchen befördert werden musste. Neben dem spielerischen Zeitvertreib hatten die Kinder ein kniffliges Kreuzworträtsel zu lösen. Dabei lagen die Antworten quasi im Raum, etwa bei der Frage, wie viele Tage die Leihfrist bei Konsolen-Spielen beträgt.