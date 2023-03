Saubermachaktion in Rheinberg Millingen ist wieder blitzeblank

Bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen war die Beteiligung an der Millinger Müllsammelaktion diesmal mit mehr als 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern erfreulich hoch. Neben einigen Kindern und Bewohnerinnen der Senioreneinrichtung Millinger Höfe nahmen auch Bürgermeister Dietmar Heyde, CDU-Ratsherr Thomas Lisken und Rheinbergs Juso-Vorsitzende Mara Laakmann an der Aktion teil. In verschiedenen Gruppen machte man sich auf den Weg, um in verschiedenen Sammelbezirken achtlos weggeworfenen Müll aufzulesen.