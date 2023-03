85 Kegelclubs feiern Wiedersehen bei Turnier in Veen Hier schiebt niemand eine ruhige Kugel

Wie in jedem Jahr spielte sich das Turnier auf mehreren Kegelbahnen der Umgebung ab, um den Massenandrang überhaupt bewältigen zu können. So trafen sich die Clubs auf den Bahnen der ehemaligen Gaststätte „Barth“ in Bönninghardt, in der Menzelener Gaststätte „Zur Deutschen Eiche“ sowie bei „Bagfiz am See“ in Xanten-Wardt und dem „Hotel van Bebber“ in Xanten. Auf jeder Kegelbahn notierte ein Veener „Kegelgott“ die Anzahl der erzielten Punkte. Diese wurden aus jeweils fünf Würfen in die Vollen und fünf auf „Abräumen“ für jeden Kegler ermittelt. Aus jedem teilnehmenden Verein kamen die Ergebnisse der besten Sechs in die Wertung.