Künstler aus To Hoop in Rheinberg spenden Gagen 900 Euro für die Erdbebenopferhilfe

Im Alpsrayer Club To Hoop haben sich Künstler und andere Kreative zusammengetan und Gagen von ihren Auftritten für die Erdbebenopferhilfe gespendet. Insgesamt kamen 900 Euro zusammen, die nun an die Hilfsorganisation I.S.A.R. (International Search And Rescue) überwiesen werden. Speziell ausgebildete Experten der Gruppe waren auch nach dem schlimmen Erdbeben in der Türkei und Syrien in der Region, um zu helfen.