Helfer für Frühjahrsputz in Bönninghardt gesucht Waldspielplatz soll zum 50. Geburtstag erstrahlen

Am Mittwoch, 29. März, um 19 Uhr, findet die Jahreshauptversammlung des Fördervereins in der Gaststätte Thiesen-Eickschen statt. Es stehen Vorstandswahlen an. Zudem geben die Vereine ihre Veranstaltungstermine für 2023 bekannt. Ein wichtiges Thema ist der 50. Geburtstag des Waldspielplatzes in diesem Jahr. Der soll an einem Samstag im Mai gebührend gefeiert werden.