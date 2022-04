Stadtentwicklung in Alpen : Baustart für Rossmann trotz Freigabe offen

Alpen Vor einem Jahr wurde mitten in Alpen der Gasthof Zur Hoffnung abgerissen. Nun hat der Kreis Wesel grünes Licht für die Bebauung gegeben. Aber losgehen kann‘s immer noch nicht.

Planerisch sind nun fast alle Hürden aus dem Weg geräumt für den Bau der Rossmann-Filiale an der Ecke Ulrichstraße/Lindenallee mitten in Alpen. Doch wann auf dem Grundstück, auf dem das Gasthaus Zur Hoffnung vor einem Jahr abgerissen worden ist, die neue Zeit beginnt, ist weiter offen. Der Rat hat am Dienstagabend den Bebauungsplan abgesegnet. In dem Zusammenhang berichtete Bürgermeister Thomas Ahls daon, dass der Kreis Wesel inzwischen die Baugenehmigung für den Rossmann-Bau und die 18 Wohnungen erteilt habe. Online könne er die zwar einsehen, bestätigte Andreas Gödecke von der HG-Projektgesellschaft in Otterndorf bei Cuxhaven, die das Rossmann-Projekt in Alpen betreut, auf Anfrage der Redaktion. Er gehe aber davon aus, dass ihm die Baugenehmigung in den nächsten Tagen auch schriftlich vorliegen werde. Dann fehle noch die geprüfte Statik für das Gebäude. Nur die Suche nach einem Rohbau-Unternehmen gestalte sich momentan „sehr schwierig“. Er habe mehrere Firmen angeschrieben, aber kein Gebot erhalten. Die galoppierenen Preise in der Baubranche würden Kalkulationen extrem erschweren. „Daher ist es momentan auch in Alpen schwer einzuschätzen, wann‘s hier losgehen kann“, so Gödecke.