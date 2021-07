Auf Sommertour mit René Schneider : Lineg bringt die Ley zurück zur Natur

Info

Thema „Nah am Wasser gebaut“ steht über der 10. Sommertour, die den SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider als erstes zu einer Moschee an einem Baggersee in Kamp-Lintfort und nachmittags zur Alpschen Ley in Alpen führte. Als der Sozialdemokrat 2012 in den Landtag kam, hatte er sich vorgenommen, jedes Jahr im Sommer eine Tour durch die sechs Kommunen in seinem Wahlkreis zu machen. Die Sommertour 2021 hat Hannah Bollig, wissenschaftliche Mitarbeiterin in Schneiders Büro, organisiert.

Termine Am 26. Juli guckt sich René Schneider die Sonsbecker Ley an; am 30. Juli ist er in Neukirchen-Vluyn im Auskiesungsgebiet. Am 4. August besucht er den Kanuclub in Voerde-Friedrichsfeld, am 6. August schaut er sich die Jugendherberge an der Xantener Südsee an. Die Sommertour endet am 10. August am alten Treidelweg in Orsoy, der als Wanderweg erschlossen werden soll.