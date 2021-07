Feuerwehreinsätze in Rheinberg : 1000-Liter-Mülltonne am Bahnhof abgebrannt

1000-Liter-Mülltonne am Bahnhof abgebrannt

Feuerwehreinsätze in Rheinberg

Rheinberg Die Feuerwehr Rheinberg wurde am frühen Donnerstagmorgen zu zwei Brandeinsätzen gerufen.

Die Feuerwehr Rheinberg wurde am frühen Donnerstagmorgen zu zwei Brandeinsätzen gerufen. Um 5 Uhr stand eine 1000-Liter-Mülltonne am Rheinberger Bahnhof in Flammen. Die Einsatzkräfte löschten die Überreste der bereits niedergebrannten Mülltonne. Eine Stunde später löste die automatische Brandmeldeanlage im St.-Nikolaus-Krankenhaus aus. Wie die Wehr mitteilte, handelte es sich um einen Fehlalarm.