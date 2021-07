Mobilitätswende in Rheinberg : Rheinberg wird fahrradfreundliche Stadt

Die Kommission schaute sich bei ihrer Radtour durch Rheinberg auch die Radwege am Rheinberger Schulzentrum an. Foto: Stadt Rheinberg

Rheinberg Eine Kommission der für NRW zuständigen Arbeitsgemeinschaft war in der Stadt mit dem Rad unterwegs und wird dem Verkehrsminister die Aufnahme der Kommune empfehlen. Vieles wurde gelobt, es gab aber auch Kritikpunkte.

Rheinberg darf sich künftig „Fahrradfreundliche Stadt“ nennen. Eine Kommission der „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen“ (AGFS) hat nach einer mehrstündigen Fahrradtour durch Rheinberg am Mittwoch grünes Licht gegeben und entschieden, NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst zu empfehlen, die Stadt Rheinberg in den Kreis der bis 75 nordrhein-westfälischen Kommunen aufzunehmen. Die Aufnahme erfolgt für sieben Jahre, danach findet eine erneute Prüfung statt.

Bürgermeister Dietmar Heyde, selbst ein passionierter Radler und Verfechter für mehr Radverkehr, nahm selbst an der Rundfahrt teil und freut sich sehr über die positive Entscheidung: „Das ist ein gutes und wichtiges Signal für unsere Stadt“, sagte er. Der Stadt bringe die Aufnahme Vorteile: Es sei einfacher, an Fördermittel für Fahrrad-Projekte zu kommen und die Stadt könne mit dem Titel werben – zum Beispiel als Zusatz an Ortseingangsschildern.

Info Die Stadt sollte mutiger vorgehen Empfehlung Die Stadt sollte die Auslegung der Straßenverkehrsordnung mutiger formulieren, riet die Kommission der Stadt. Zum Beispiel, dass die innerstädtische Radwegebenutzungspflicht gefallen sei. Es gibt viele Stellen, wo Radfahrer die Straße nutzen können oder sogar nutzen. Positiv Rheinberg ist Mitglied in der Zukunftsinitiative Mobilität NRW.

Die Experten hätten in einer Besprechung im Stadthaus, die sich an die Tour anschloss, gelobt, dass bereits viel für Fahrradfahrer getan worden sei. Aber natürlich habe es auch Kritikpunkte gegeben, die verbessert werden könnten. Heyde: „Eine Menge ist schon gut, aber wir haben noch Luft nach oben.“

Der Tross, der sich am Morgen am Stadthaus in Bewegung setzte, mutete zunächst an wie eine vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub organisierte Tour ins Blaue. Der Rheinberger ADFC-Vorsitzende Hans-Gerd Schroers radelte tatsächlich auch selbst mit, allerdings war vor allem seine Expertise gefragt. Ebenso wie die von Bezirkspolizist Uwe Hribsek. Aus der Verwaltung nahmen Carsten Ibsch und Jens Harnack, die sich um das Mobilitätskonzept kümmern, sowie Thomas Bajorat (Öffentlichkeitsarbeit), Barbara Gumpert (Tourismus) und Dieter Paus als Technischer Beigeordneter teil. Zur Kommission der Arbeitsgemeinschaft gehörte ein Dutzend Frauen und Männer aus der Politik und der Ministerialbürokratie.

Zweimal hatte sich das Gremium das Radwegenetz in Rheinberg bereits angeschaut, dieser dritte Termin war lange geplant, musste wegen Corona aber mehrfach verschoben werden.

Punkte, die die Inspekteure ansteuerten, waren Budberg mit dem geplanten Kreisverkehr in der Rheinberger Straße (L 155) und die eher unglückliche Radwegesituation in der Ortsdurchfahrt sowie die Von-Büllingen-Straße. In der Innenstadt standen Innen- und Außenwall mit den teilweise markierten Fahrradzonen sowie die Bahnhofstraße und auch der Bahnhofsbereich selbst auf der Tagesordnung. Gelobt worden sei die dortige Park-and-Ride-Anlage, die kurz vor der Erweiterung steht und die Tatsache, dass dort schon bald Fahrradboxen aufgestellt werden.

Neben dem Schulzentrum und der Xantener Straße spielten auch kleine Gassen wie die Ankerstege in Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzept für den historischen Ortskern eine Rolle.